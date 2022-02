Prima pagina Tuttosport: “Lampo Dusan: 32 secondi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'lampo' di Dušan Vlahović. In Villarreal-Juventus, gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League e prima partita in assoluto del serbo nella competizione, l'ex Fiorentina ha impiegato appena 32 secondi di gioco per andare in gol. E che prodezza. Non è bastata, però, alla Juve, che esce dal terreno di gioco degli spagnoli con l'1-1 (pareggio di Dani Parejo nella ripresa). Il ritorno del prossimo 16 marzo all'Allianz Stadium di Torino sarà decisivo.