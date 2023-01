Prima pagina Tuttosport: “La Juve non muore mai”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 23 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 23 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno una reazione d'orgoglio al -15 inflitto loro dalla Giustizia Sportiva in campionato e rimontano due volte l'Atalanta fino al 3-3 finale nella partita dell'Allianz Stadium. Per Ángel Di María la Champions League è ancora possibile: l'importante è che i giocatori stiano uniti. Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juve, ha promesso di lottare contro ogni ingiustizia.

Blitz dell'Olympique Marsiglia per Ivan Ilić, centrocampista dell'Hellas Verona a lungo trattato dal Torino: i granata, però, non mollano il giovane serbo. Stasera a 'San Siro' si disputerà Inter-Empoli: potrebbe essere l'ultima gara in nerazzurro per Milan Škriniar, richiesto dal PSG già adesso.

Il Milan, invece, sfida il Tottenham per Nicolò Zaniolo, attaccante in rotta con la Roma. Per concludere, grande commozione al 'Ferraris' di Genova, nel ricordo di Gianluca Vialli prima di Sampdoria-Udinese. Al termine del match, però, godono solo gli ospiti e i blucerchiati vedono avvicinarsi pericolosamente la retrocessione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023