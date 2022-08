Prima pagina Tuttosport: “Notte Vlahovic: Genova per lui”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 22 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando la sfida di Serie A di questa sera tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri si affideranno, in attacco, a Dušan Vlahović: sarà assistito dal suo connazionale Filip Kostić. Sul fronte mercato, congelato Memphis Depay del Barcellona e prenotato Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia.