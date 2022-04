Prima pagina Tuttosport: Lapo, Del Piero e non solo. Juve, tutta la verità

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 22 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 22 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle notizie degli ultimi giorni in casa Juventus. Il ritorno di Alessandro Del Piero allo 'Stadium', le frecciate social di Lapo Elkann e il futuro di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Sulla destra, invece, si parla del Nuovo Stadio di Milan e Inter. Boom incredibile per i tifosi delle due squadre: la capienza da 63 mila posti basta?