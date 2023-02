Prima pagina Tuttosport: “Juve all’attacco. Napoli, la grande bellezza”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, chiamata, in questi giorni, a disputare una duplice, importante partita. La prima sul campo, giovedì pomeriggio, a Nantes per il ritorno degli spareggi di Europa League. Si partirà dall'1-1 dell'Allianz Stadium ma, per Michele Padovano, ex attaccante bianconero, la deciderà Dušan Vlahović.

La seconda contro il Giudice Mario Luigi Torsello, uno di quelli della Corte Federale d'Appello che ha deciso per infliggere i 15 punti di penalizzazione in Serie A. Il popolo bianconero è in rivolta dinanzi alla frase "la certezza assoluta comporterebbe rallentamenti".

Sotto la testata, poi, si avverte il popolo del calcio: la SuperLega è sempre lì, dietro l'angolo, pronta a vedere la luce. Mentre si lodano le imprese di Napoli e Real Madrid in Champions League, con le vittorie 0-2 e 2-5 in casa rispettivamente di Eintracht Francoforte e Liverpool, si analizza la stagione del Torino.

I granata di Ivan Jurić, infatti, vivono dei primi tempi importanti e poi propongono riprese sconcertati. Countdown, dunque, in casa Milan per riavere Mike Maignan: l'obiettivo è la sua convocazione per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!