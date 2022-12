Prima pagina Tuttosport: “Zizou, attrazione Juve. Pogba punta il Napoli”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 21 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'attrazione che Zinedine Zidane ha per la Juventus. Con Didier Deschamps sempre più vicino al rinnovo come Commissario Tecnico della Francia, infatti, si fa strada l'approdo di 'Zizou' in bianconero al posto di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, il centrocampista Paul Pogba cerca di recuperare per la sfida contro il Napoli del prossimo 13 gennaio.