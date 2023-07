Prima pagina Tuttosport: “Weah porta David: ‘Parla di Juve …'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 21 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Timothy Weah nel corso della conferenza stampa di presentazione come giocatore della Juventus. Sembra quasi che il figlio dell'ex milanista George stia aspettando, in bianconero, Jonathan David, suo ex compagno di squadra a Lille.