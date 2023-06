Prima pagina Tuttosport: “Musiala-Bellingham, via al Golden derby”

Quindi, spazio al calciomercato della Juventus. Preso Arkadiusz Milik a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia, i bianconeri sono ai dettagli con l'Empoli per Fabiano Parisi. In cambio, ai toscani, può finire Filippo Ranocchia, al rientro da Monza. La Juve, poi, insiste sempre per prendere Sergej Milinković-Savić dalla Lazio.

In casa Inter, si avvicina sempre più la cessione di André Onana al Manchester United: al suo posto, in nerazzurro, arriverà Guglielmo Vicario dall'Empoli. Sono tanti gli svincolati d'oro in questa sessione di trattative, da Ilkay Gündogan ad Adrien Rabiot: qualcuno di questi giocherà in Serie A l'anno venturo?

Al Torino, per concludere, bel momento per il capitano Alessandro Buongiorno, che ha appena esordito in Nazionale: ne parla in un'esclusiva l'ex difensore granata Giovanni Francini.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 21 giugno 2023