Prima pagina Tuttosport: “Chiesa-Di María, doppia chiamata”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 21 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Federico Chiesa e Ángel Di María, esterni offensivi della Juventus. Il club bianconero, infatti, è in attesa di una doppia chiamata dai due. Dall'italiano, vuole capire se sarà disponibile giovedì pomeriggio a Nantes per il ritorno degli spareggi in Europa League. Dall'argentino, invece, se ha intenzione di restare alla Juve anche l'anno prossimo. Il Campione del Mondo, a quanto sembra, valuterebbe anche proposte di ingaggio al ribasso.