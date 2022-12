Prima pagina Tuttosport: “Di María: ‘Ora anche con la Juve!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 20 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ángel Di María, attaccante della Juventus che ha appena vinto i Mondiali in Qatar con l'Argentina. Il 'Fideo', adesso, ha intenzione anche di vincere qualcosa con i bianconeri. Buon proposito da mantenere, visto che Paul Pogba è ancora fuori causa e non tornerà a disposizione prima di gennaio inoltrato.

La Juve, intanto, ha rinnovato il contratto di Samuel Iling Junior fino al 30 giugno 2025 e lo ha promosso in pianta stabile in Prima Squadra. Sarà lui l'alternativa a Filip Kostić per il tecnico Massimiliano Allegri. Ha parlato anche Nicolò Rovella, centrocampista bianconero in prestito al Monza: vuole fare bene in Brianza per poi tornare alla casa madre.

Ampio risalto, infine, ai funerali di Siniša Mihajlović sotto la testata e, in basso, alla possibilità che il centrocampista serbo Saša Lukić lasci il Torino per il Napoli nel calciomercato invernale. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 20 dicembre 2022