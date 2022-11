Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, Mondiale da pazzi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 20 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 20 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti bianconero. Sarà uno dei protagonisti più attesi ai Mondiali in Qatar con la sua Serbia. Oggi, con Qatar-Ecuador delle ore 17:00 (arbitrerà l'italiano Daniele Orsato) inizierà la kermesse iridata più contestata di sempre.

Una manifestazione alla quale non prenderà parte Karim Benzema, fresco vincitore del Pallone d'Oro: infortunio muscolare nell'ultimo allenamento e costretto a lasciare il centro dell'attacco a Olivier Giroud del Milan. Si parla, poi, del calciomercato della Juventus, visto che i bianconeri puntano Marco Carnesecchi dell'Atalanta (in prestito alla Cremonese) come portiere per la prossima stagione.

Spazio, quindi, all'intervista esclusiva di Giorgio Chiellini, che vede nel brasiliano Bremer il suo erede nella fila della 'Vecchia Signora' e chiosa con una curiosità su Ivan Jurić. Nel contratto per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025 con il Torino è previsto anche un bonus in caso di qualificazione alla Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 20 novembre 2022