Prima pagina Tuttosport: “Che Milan! Crisi Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 20 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, esalta la partita del Milan di Stefano Pioli all'Allianz Stadium: i rossoneri pareggiano 1-1 grazie ad un colpo di testa di Ante Rebić sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali. Ripresa, dunque, la Juventus di Massimiliano Allegri, definita come squadra in piena crisi, che pure era andata in vantaggio dopo pochi minuti con un gol in contropiede di Álvaro Morata.