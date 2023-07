Prima pagina Tuttosport: “Pogba, ti tagli l’ingaggio?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 20 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle riflessioni della Juventus sul futuro di Paul Pogba. I bianconeri, ora, non sanno neanche se portare con loro il francese negli Stati Uniti d'America per il Soccer Champions Tour 2023 e sperano che il centrocampista francese si tagli l'ingaggio.