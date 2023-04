Prima pagina Tuttosport: “Sì, il -15 è ingiusto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Attesa per oggi la sentenza sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla 'Vecchia Signora'. Persino l'accusa, ora, ritiene di contestare la sanzione e, pertanto, si va verso la restituzione dei punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri. I quali, intanto, per ora pensano al campo.

Stasera, alle ore 21:00, infatti, la Juve giocherà in trasferta contro lo Sporting Lisbona per guadagnarsi l'accesso alle semifinali di Europa League. Si parte dall'1-0 dell'andata per Danilo e compagni. In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Benfica. Con il 3-3 di ieri sera a 'San Siro' i nerazzurri di Simone Inzaghi si qualificano in semifinale di Champions League.

Troveranno il Milan di Stefano Pioli, che ieri ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Olivier Giroud. Si punta, adesso, a quelli di Rafael Leão e Mike Maignan. Chiosa con le mosse di mercato del Torino. Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, martedì sarà in Turchia per accelerare sull'arrivo di Rayyan Baniya, difensore italo-turco del Fatih Karagümrük. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023