Prima pagina Tuttosport: Milan, dubbi su Pioli. I tifosi vogliono Conte o Motta

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei dubbi sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. La crisi in campionato ha riaperto i dubbi sul futuro del tecnico livornese. La società gli conferma fiducia totale, ma preferisce rinviare ogni discorso sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 a fine estate.