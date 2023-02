Prima pagina Tuttosport: “Di María, altra categoria”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il 'Fideo', Ángel Di María , autore del secondo gol con cui la Juventus di Massimiliano Allegri , ieri sera, è passata ( 0-2 ) in casa dello Spezia . Di Moise Kean la rete che aveva aperto le marcature in favore dei bianconeri di Torino.

La missione della Juve, ora, è di andare a vincere giovedì sera a Nantes, in Francia, per andare avanti in Europa League. Intanto, il club cerca un nuovo direttore sportivo ed in pole position per il ruolo ci sarebbe Frederic Massara, attuale D.S. del Milan.