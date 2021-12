Prima pagina Tuttosport: “La Juventus: ‘Eccoci!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 19 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla Juventus , che sbanca Bologna grazie ai gol di Álvaro Morata e Juan Cuadrado , restando agganciata al treno delle prime della classe. Furia Gian Piero Gasperini contro arbitro e V.A.R. che non hanno concesso un gol alla sua Atalanta contro la Roma . I giallorossi, però, dominano e passano 4-1 al 'Gewiss Stadium', legittimando successo e prestazione.

In Milan-Napoli di questa sera si deciderà, probabilmente, chi delle due contendenti sarà la vera avversaria dell'Inter in questa stagione. Tutti gli occhi saranno su Zlatan Ibrahimović e Dries Mertens. Il Torino di Ivan Jurić giocherà contro l'Hellas Verona, ex squadra del tecnico granata, alla ricerca di tre punti importanti in chiave salvezza. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).