Prima pagina Tuttosport: “Dybala 2026, finalmente sì!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 19 ottobre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una bella notizia in casa Juventus: il rinnovo, in arrivo, di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2026. La 'Joya', intanto, si candida a rientrare per Inter-Juventus di domenica prossima in campionato.

In alto, sotto la testata, la presentazione di Porto-Milan e Inter-Sheriff di Champions League, in programma stasera alle ore 21:00. Al 'do Dragão' i rossoneri scenderanno in campo con Olivier Giroud titolare e Zlatan Ibrahimović pronto a subentrare. I nerazzurri cercano contro i moldavi il primo successo nel girone: torna dal 1' l'argentino Lautaro Martínez.

Sospiro di sollievo, in casa Torino, per Rolando Mandragora: infortunio meno grave del previsto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

