Prima pagina Tuttosport: “Juve-Milan, brividi. Dybala, firma tu”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 19 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'appello a Paulo Dybala affinché risulti l'uomo decisivo di Juventus-Milan di questa sera. La prossima settimana, quindi, l'incontro per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025. In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter di Simone Inzaghi, momentaneamente in testa alla classifica dopo il 6-1 rifilato al malcapitato Bologna.