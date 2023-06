Prima pagina Tuttosport: “Buongiorno Chiesa!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno al gol di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, con la Nazionale Italiana. In occasione di Olanda-Italia 2-3, finale per il 3° e 4° posto della Nations League, Chiesa ha messo il sigillo sulla vittoria azzurra.