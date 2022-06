Prima pagina Tuttosport: “Juventus, perché è così Allegri”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si dedica esclusivamente al calciomercato delle due squadre torinesi. Ampio spazio alla Juventus di Massimiliano Allegri ed alle operazioni che vuole fare il club di Corso Galileo Ferraris. Si va avanti per Ángel Di María , mentre, con i soldi della cessione di Merih Demiral all' Atalanta a titolo definitivo, la Juve vorrebbe prendere Kalidou Koulibaly dal Napoli .

Assalto alla Roma, poi, per Nicolò Zaniolo: i giallorossi accetterebbero in cambio, a quanto pare, il centrocampista brasiliano Arthur. Quindi, per l'attacco, tutto su Marko Arnautovic del Bologna. Fermo, invece, il Torino di Urbano Cairo. L'alibi è Gleison Bremer: se prima non incassa 40 milioni di euro dalla sua cessione, il club granata non potrà procedere con gli acquisti della prossima stagione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).