Prima pagina Tuttosport: “Juve-Napoli vale un mondo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 18 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei criteri di ammissione al nuovo Mondiale per Club FIFA, un nuovo torneo a 32 squadre in programma, negli Stati Uniti d'America, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Chi lo vincerà, si metterà in tasca ben 100 milioni di euro.