Prima pagina Tuttosport: “La carica dei 103! Inter, fuga di Natale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, presenta una prima pagina piuttosto composita. In alto, sotto la testata, si parla della travolgente Inter di Simone Inzaghi. Vince 5-0 sul campo della Salernitana, arriva a 103 gol nell'anno solare 2021 e, di fatto, va in fuga in vetta alla classifica di Serie A.