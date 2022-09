Prima pagina Tuttosport: “Allegri, fai divertire anche i tifosi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 18 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre con un titolo piuttosto ironico su Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che nella conferenza stampa della vigilia della sfida dell'U-Power Stadium di Monza ha respinto le voci di esonero ridendosela. Alla Juve, in realtà, al momento c'è ben poco da ridere ... In alto, sotto la testata, si parla del rovescio interno (0-1) del Torino di Ivan Jurić contro il Sassuolo.