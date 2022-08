Prima pagina Tuttosport: “Rabiot, mamma mia! Dovbyk, il Toro ci riprova”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il fallimento della trattativa per cedere Adrien Rabiot al Manchester United. Il centrocampista francese resta alla Juventus poiché mamma Veronique, agente dell'ex PSG, ha avanzato richieste economiche ritenute troppo esose dal club di Premier League. Congelato, dunque, l'arrivo di Leandro Paredes alla corte di Massimiliano Allegri, mentre c'è ottimismo per Memphis Depay.

Il Napoli piazza un doppio colpo di calciomercato: presi Tanguy Ndombélé e Giacomo Raspadori. Il primo in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, il secondo in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Si muove, bene, anche il Torino di Urbano Cairo: ieri è arrivato in città Perr Schuurs, prelevato dall'Ajax a titolo definitivo. La società è in pressing per riavere Dennis Praet dal Leicester City e, intanto, ci riprova per l'attaccane ucraino Artem Dovbyk del Dnipro-1.

Per concludere, due inchieste: la prima sul Manchester United, che ha speso quasi 1,5 miliardi di euro per vincere solo due coppe. La seconda sull'Inter, che ha rimediato 160 milioni di euro in 5 anni vendendo i giovani del suo vivaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 18 agosto 2022