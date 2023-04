Prima pagina Tuttosport: “Salvate il capitale Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 18 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Salvate il capitale Vlahovic. Juve, una crisi di gol ma non solo. In alto la Champions League. Osimhen guida il sogno rimonta-semifinale. Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille. A destra. Bilanci Cairo: poco rosso, zero granata. In basso. Inter senza futuro oltre la Champions. Cabral vieta a Gasp l'aggancio a Inzaghi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).