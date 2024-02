Prima pagina Tuttosport: Allegri, quando torna la Juventus?

Altri due punti persi e l'Inter, irrimediabilmente, si stacca in vetta alla classifica. Anzi, per la 'Vecchia Signora' a rischio anche il secondo posto: vincendo a Monza, infatti, il Milan potrebbe superare i bianconeri in classifica. Atalanta da sballo, ieri, al 'Gewiss Stadium': 3-0 al Sassuolo e quarto posto ben saldo.

Aria di retrocessione, invece, in casa neroverde. Così come è molto pesante l'aria che si respira a Napoli. Per gli azzurri di Walter Mazzarri solo 1-1 al 'Maradona' contro il Genoa, per altro giunto al 90' grazie ad un guizzo di Cyril Ngonge. L'allenatore livornese non si dimette ma rischia il posto lo stesso.

Chiosa con il Torino di Ivan Jurić, che oggi si allenerà a porte aperte al 'Filadelfia' dopo la vittoria, 2-0, contro il Lecce conquistata venerdì sera. C'è curiosità di vedere quale sarà l'accoglienza dei tifosi alla squadra, visto il gelo che è sceso tra il Presidente Urbano Cairo e il tecnico sulla questione rinnovo.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 18 febbraio 2024

