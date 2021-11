Prima pagina Tuttosport, Sinner a Berrettini: “Matteo, è per te!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 17 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria di Jannik Sinner , tennista italiano, alle ATP Finals di Torino contro Hubert Hurkacz : un successo dedicato all'amico e collega Matteo Berrettini , costretto al ritiro dal torneo per problemi muscolari.

L'Inter si muove: bloccato André Onana, punta Filip Kostić e Giacomo Raspadori. Sabato sera c'è Fiorentina-Milan in Serie A: per parlare della partita, dunque, intervista esclusiva al doppio ex, Riccardo Montolivo, oggi commentatore per 'DAZN'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).