Prima pagina Tuttosport: “Pimenta: ‘Pogba trascinerà la Juve'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 17 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Rafaela Pimenta, l'erede dell'impero di Mino Raiola, che cura gli interessi di Paul Pogba. Parla proprio del recupero del centrocampista francese, il quale ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio stagione. Secondo lei, sarà decisivo per le sorti della Juventus.