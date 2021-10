Prima pagina Tuttosport: “Chiesa anti Mou. Gallo, canta tu!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 17 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 17 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Juventus-Roma , posticipo domenicale dell'8° turno della Serie A 2021-2022 . In casa bianconera, il punto fermo dell'attacco di Massimiliano Allegri è Federico Chiesa , vero e proprio top player juventino.

Il Diavolo, più forte dell'emergenza, recupera due reti e batte gli scaligeri in volata: torna anche in campo Zlatan Ibrahimović. Percorso contrario per l'Inter, che si fa sconfiggere una volta in vantaggio e, nel finale, perde i nervi: rissa sul terreno di gioco. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).