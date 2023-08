Prima pagina Tuttosport: “Provaci ancora Pogba. Bonucci-Juve, brutta fine”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 17 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno in campo di Paul Pogba. Dopo un anno molto tormentato, il 30enne centrocampista francese della Juventus cerca il rilancio in questa stagione. Domenica, a Udine, l'ennesimo tentativo di tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti dopo una miriade di infortuni.