Prima pagina Tuttosport: “Pogba-Juve più vicini”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con parlando della trattativa di calciomercato tra la Juventus e Paul Pogba per il ritorno del centrocampista francese in bianconero. C'è fiducia: ieri summit positivo con l'entourage del giocatore che si svincolerà a parametro zero dal Manchester United.

Intanto, ieri sera, in occasione di Juventus-Lazio 2-2 addio all'Allianz Stadium di Giorgio Chiellini, uscito al 17' del primo tempo, e di Paulo Dybala, in lacrime a fine partita. La bella notizia per la 'Vecchia Signora'? Il ritorno al gol di Dušan Vlahović.

Incredibile in casa Torino: l'esterno offensivo croato Jošip Brekalo ha deciso di non restare in granata. Pertanto il club non potrà far valere il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore, che tornerà al Wolfsburg per essere ceduto ad una squadra che milita in Champions League.

Domenica prossima o il Milan o l'Inter vincerà lo Scudetto: ma come si svolgeranno i festeggiamenti? Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 17 maggio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI