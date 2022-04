Prima pagina Tuttosport: “Juve, un Sacchi brutto! Toro, solita beffa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 17 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 17 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli anticipi di Serie A che hanno visto tra le squadre protagoniste Juventus e Torino. I bianconeri pareggiano 1-1 all'Allianz Stadium, davanti agli occhi di Alessandro Del Piero, soltanto nel recupero con Dušan Vlahović ed una volta rimasti in doppia superiorità numerica. Recriminazioni, però, verso l'arbitro Juan Luca Sacchi per aver fischiato punizione dal limite e non calcio di rigore per l'intervento di Adama Soumaoro su Álvaro Morata lanciato a rete.