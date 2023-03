Prima pagina Tuttosport: “Sì, Dusan! Champions, mezzogiorno da brividi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 17 marzo 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 17 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra le gesta di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, tornato al gol dopo sei gare di digiuno. Il centravanti serbo, infatti, ha sbloccato il risultato in Friburgo-Juventus 0-2, match con il quale i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Rete su rigore dopo che, qualche minuto prima, gli era stato già annullato un altro gol. Sigillo finale di Federico Chiesa.