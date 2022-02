Prima pagina Tuttosport: “Inter-Liverpool 0-2, peccato!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 17 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 17 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, commenta con un 'peccato' l'esito di Inter-Liverpool , partita di andata degli ottavi i di finale di Champions League , terminata 0-2 per gli ospiti. Una traversa di Hakan Çalhanoğlu nel primo tempo non basta. I 'Reds', nella ripresa, colpiscono con Roberto Firmino e Mohamed Salah , ipotecando la qualificazione al turno successivo.

In alto, sotto la testata, si parla già di Juventus-Torino, il derby della Mole in programma domani sera all'Allianz Stadium. I protagonisti più attesi sono Dušan Vlahović, sulla sponda bianconera, e Andrea Belotti, su quella granata. Nel frattempo, però, spazio alle gare di Europa League di questa sera. Il Napoli a Barcellona, l'Atalanta in casa contro l'Olympiacos (gioca Luis Muriel) mentre la Lazio giocherà in casa del Porto senza Ciro Immobile. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).