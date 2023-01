Prima pagina Tuttosport: “Juve, inizia la battaglia. Toro-Ilic a un passo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'inizio del nuovo corso della Juventus. Domani, infatti, nasce il nuovo Consiglio d'Amministrazione, che dovrà fronteggiare le questioni giudiziarie. Venerdì le plusvalenze davanti alla F.I.G.C. e il 27 marzo l'udienza preliminare. Il quotidiano torinese illustra quale sarà la linea difensiva della società bianconera. Intanto, sul campo, il tecnico Massimiliano Allegri ritrova Dušan Vlahović in vista della sfida contro l'Atalanta.