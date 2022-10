Prima pagina Tuttosport: “Juve, l’orgoglio. Toro, il nulla”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 16 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza a fondo il derby della Mole disputatosi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Vince la Juventus per 0-1 in casa del Torino con una rete, tap-in sotto misura, di Dušan Vlahović nella parte finale del match. Secondo il quotidiano torinese, vittoria d'orgoglio dei bianconeri. Il Toro, invece, definito sconcertante.