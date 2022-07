Prima pagina Tuttosport: Juve-Inter, spallate d’estate

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando del duello tra Juventus e Inter, destinate a contendersi il prossimo scudetto. I bookmakers non hanno dubbi: Milan e Napoli sono un gradino leggermente sotto. Anche il quotidiano torinese concede spazio al futuro di Paulo Dybala, per il quale c'è la tentazione Napoli.