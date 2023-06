Prima pagina Tuttosport: “Juve, una dieta da 140 milioni”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 16 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del ridimensionamento della Juventus: per risanare i bilanci, hanno deciso il direttore generale Maurizio Scanavino e il Chief Football OfficerFrancesco Calvo, serviranno tagli per ben 140 milioni di euro.