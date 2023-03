Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ragazzi anti-guai”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 marzo 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, oggi pomeriggio alle ore 18:45, sarà impegnata a Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-0 dell'andata per i bianconeri.

L'obiettivo è quello di approdare nei quarti del torneo: la 'Vecchia Signora' si affiderà ai suoi giovani, visto che Federico Chiesa e Ángel Di María (match-winner dell'andata) sono in condizioni precarie ed andranno soltanto in panchina. Si sbloccherà Dušan Vlahović, a secco da un mese?

In campo, per la UEL, anche Real Sociedad-Roma (ore 21:00). Ma si giocherà anche il ritorno degli ottavi di Conference League, con Sivasspor-Fiorentina e AZ Alkmaar-Lazio. In alto, sotto la testata, si parla dello sfacelo creato ieri pomeriggio a Napoli prima della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Testimonianza importante, poi, dei tifosi dell'Inter che, a Porto, hanno avuto molta paura prima del match e, per concludere, il mercato del Torino. C'è un piano dei granata per M'Bala Nzola, mentre sono state rifiutate già tre offerte per Samuele Ricci. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

