Prima pagina Tuttosport: Loftus-Leao, che Milan! Rennes travolto

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 16 febbraio 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 16 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato della Juventus rivoluzione in dieci nomi. In alto la felicità del Torino si chiama Europa. Gli stadi 66 ani da pensionare. A destra, Mbappé addio al PSG. Loftus-Leao, che Milan! Rennes travolto. La Roma ritrova Lukaku. Pirlo e Samp credo in voi. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.