Prima pagina Tuttosport: “Juve, blitz francese: Thuram e Malo Gusto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i movimenti della Juventus di Massimiliano Allegri per il calciomercato di gennaio e di giugno. I bianconeri puntano Malo Gusto, terzino destro dell'Olympique Lione (obiettivo di Real Madrid, Manchester United e Chelsea) per l'inverno.

Per l'estate, invece, l'obiettivo è prelevare a parametro zero l'attaccante Marcus Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian, che andrà in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach e che piace anche a Bayern Monaco e Inter. In alto, sotto la testata, si parla del possibile rinnovo del contratto del tecnico Ivan Jurić con il Torino: il Presidente Urbano Cairo gli ha proposto un accordo fino al 30 giugno 2025.

Mentre Fabio Miretti viene convocato in Nazionale e si scaldano i motori per i Mondiali in Qatar, c'è Cristiano Ronaldo che ha rotto in via definitiva con lo United. Ora pagherà 1 milione di euro di multa per l'intervista non autorizzata, poi andrà via: a gennaio possibile approdo al Chelsea.

In Premier League, intanto, sorprende il Brighton del manager italiano Roberto De Zerbi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 15 novembre 2022