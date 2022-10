Prima pagina Tuttosport: “Derby da paura”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'derby da paura' tra il Torino di Ivan Jurić e la Juventus di Massimiliano Allegri , in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Si tratta del match più importante del sabato della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 .

In casa granata, è in dubbio Antonio Sanabria: potrebbe giocare il croato Nikola Vlašić da 'falso nueve' in un Toro in piena emergenza offensiva. In casa bianconera, al contrario, non si sa ancora chi sarà il partner offensivo del serbo Dušan Vlahović: probabile che sia Moise Kean, ma occhio a dare per sconfitto Arkadiusz Milik nel ballottaggio.