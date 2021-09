Prima pagina Tuttosport: “Questa è Juve!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 15 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus contro il Malmoe in Champions League. Sulla destra spazio alle milanesi, impegnate questa sera in Champions League. Il Milan, di nuovo senza Zlatan Ibrahimovic, va visita al Liverpool, l'Inter se la vedrà con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. (clicca per ingrandire).