Prima pagina Tuttosport: “Koulibaly-Juve, la chiave è Demiral”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con uno dei grandi obiettivi della Juventus per questo calciomercato estivo: Kalidou Koulibaly del Napoli. La chiave per portare a Torino il difensore centrale senegalese, classe 1991, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, può essere il cartellino di Merih Demiral. Il turco, infatti, non sarà riscattato dall'Atalanta e farà ritorno in bianconero, dove, però, non rientra nel progetto tecnico.