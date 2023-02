Prima pagina Tuttosport: “Díaz, il tuffo del Diavolo. Conte a terra”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Danilo, difensore brasiliano della Juventus, che ha deciso di restare in bianconero qualsiasi cosa accada. Firmerà, infatti, presto un rinnovo di contratto con il club di Corso Galileo Ferraris. Altri calciatori juventini che, a quanto pare, non temono le sentenze sono Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Paul Pogba ed Arkadiusz Milik.