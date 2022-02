Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic conferma Dybala”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . E, più nello specifico, della possibilità che Paulo Dybala , dopo l'arrivo di Dušan Vlahović ed un progetto bianconero pronto a decollare, sia maggiormente invogliato e convinto di rinnovare il contratto con la 'Vecchia Signora'.

In alto, sotto la testata, si parla dei progetti del Milan tra presente (la lotta per lo Scudetto ) e futuro: Ivan Gazidis a Dubai ha incontrato nuovi, possibili investitori arabi. Ma spazio, naturalmente, anche ad Inter-Liverpool , partita degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera a 'San Siro'. Potrebbe essere Ivan Perišić il giocatore in più dei nerazzurri contro i 'Reds' di Jürgen Klopp ?

Rabbia di Tommaso Pobega, intanto, per l'operazione al naso e per il gol tolto ad Andrea Belotti in Torino-Venezia di sabato per un suo fuorigioco. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).