Prima pagina Tuttosport: “Giovane Juve, Giuntoli ti guarda”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 14 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Giovane Juve, Giuntoli ti guarda. I talenti next gen all'esame del candidato DS. Da Iling a Barberi, da Fagioli a Miretti, il capitale di Max lievita. In alto la Serie A. Milan, incubo Champions. Lukaku da sogno, brividi Inter. Martedì l'Euroderby che porta a Istanbul. Spezia indiavolato, crollo dei rossoneri. 7 vittorie di fila per l'Inter. Nel taglio a destra. "Toro, meriti l'ottavo posto". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).