Prima pagina Tuttosport: “Pogba-Juve, salto avanti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di 'trattativa decollata' tra la Juventus e Paul Pogba per il ritorno del centrocampista francese in bianconero. Il classe 1993 si svincolerà dal Manchester United e potrebbe, dunque, tornare a Torino dopo qualche anno. Unico ostacolo al 'Pogback'? Il PSG, che vorrebbe fare un tentativo per lui.