Prima pagina Tuttosport: “Il Giorgio dopo”

A proposito di Europa: ieri sera, in Champions League, vittoria per il Napoli (2-0 interno contro lo Sporting Braga) e pareggio per l'Inter (0-0, sempre in casa, contro la Real Sociedad). Entrambe le squadre italiane passano agli ottavi, quindi, al secondo posto nel loro girone e si ritroveranno una big nel turno successivo. Follia in Turchia: campionato sospeso a tempo indeterminato per quanto di violento successo ad Ankara due giorni fa.